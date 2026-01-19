Maldini alla Juve si sta raffreddando per questo motivo! Le rivelazioni di Moretto

Le ultime notizie indicano che il trasferimento di Maldini alla Juventus sta incontrando alcune difficoltà, secondo quanto riportato da Moretto. La situazione sembra essersi raffreddata a causa di questioni legate alle modalità dell’operazione e alle priorità delle parti coinvolte. Restano da seguire gli sviluppi che potrebbero influenzare il futuro dell’attaccante dell’Atalanta e le strategie della società bianconera.

sul futuro dell’attaccante dell’Atalanta. Il mercato invernale della  Juventus  e del  Napoli  ruota attorno a un nome che sta infiammando le ultime ore:  Daniel Maldini. Il trequartista, attualmente all’Atalanta ma in cerca di maggiore spazio dopo l’arrivo a Bergamo di Giacomo Raspadori, è diventato il pezzo pregiato di un vero e proprio derby di mercato. Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha fatto chiarezza sulla situazione, delineando un possibile sorpasso degli azzurri sui bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

