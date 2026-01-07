In prima linea nelle emergenze approvato l' ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione civile

È stato approvato il progetto di ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione Civile di via F., in prima linea nelle emergenze. L’intervento mira a migliorare le strutture e le risorse disponibili, garantendo una risposta più efficace alle situazioni di emergenza. L’ampliamento rappresenta un passo importante per rafforzare la capacità di coordinamento e intervento in caso di criticità sul territorio.

È stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'ampliamento del Centro sovracomunale di Protezione Civile di via F. Parri 535, a Torre del Moro. L'intervento, dal valore complessivo di 410 mila euro, rappresenta un passo importante per il potenziamento del sistema di.

