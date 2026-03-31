Il 9 aprile 2021 il principe Filippo è deceduto al Castello di Windsor, a poche settimane dal suo centesimo compleanno. Il suo ultimo periodo di vita è stato ripercorso nel nuovo libro di Hugo Vickers, che include diversi aneddoti e il commento della regina Elisabetta sulla scomparsa. La pubblicazione fornisce dettagli sugli ultimi momenti dell’ex consorte della regina e sulla sua vita recente.

Era il 9 aprile 2021 quando il principe Filippo, a poche settimane dal suo centesimo compleanno, si spegneva al Castello di Windsor. «Per vecchiaia», venne riportato sul certificato di morte. A distanza di un lustro, però, nuovi dettagli emergono sugli ultimi istanti di vita del marito della regina Elisabetta. A rivelarli, un libro di prossima uscita. Il principe Filippo e gli ultimi istanti di vita: il racconto in un nuovo libro. Si intitola Queen Elizabeth II – A personal history ed è il nuovo libro di Hugo Vickers, scrittore e conduttore considerato tra i massimi esperti della royal family britannica. In arrivo nelle librerie d’Oltremanica il prossimo 9 aprile, racconta diversi dettagli sulla regina Elisabetta e sul principe Filippo finora rimasti all’oscuro di sudditi e media. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Il nuovo libro di Hugo Vickers racconta gli ultimi istanti di vita del principe Filippo con vari aneddoti. Compreso il commento della regina Elisabetta

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