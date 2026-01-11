Mosorrofa Andidero | Quella cabina elettrica sembra quasi un dispetto contro i bisogni della comunità

Da reggiotoday.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il comitato di quartiere Mosorrofa-Andidero segnala l’insoddisfazione per la posizione di una cabina elettrica, installata al centro dell’area Bufano a Mosorrofa. Dopo due richieste inviate senza risposta al sindaco Giuseppe Falcomatà, si evidenzia come questa collocazione possa compromettere le esigenze della comunità locale. La questione rimane aperta, sottolineando la necessità di un confronto e di soluzioni che tengano conto delle necessità dei residenti.

Il comitato di quartiere Mosorrofa, facendo seguito a due missive entrambe senza nessuna risposta, la prima datata 30 marzo e inviata al sindaco Giuseppe Falcomatà per chiedere lo spostamento di una cabina elettrica di nuova collocazione posizionata al centro dell’area Bufano a Mosorrofa, e la. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

Leggi anche: In fiamme cabina elettrica nel cortile della scuola

Leggi anche: Il Cilento e l’ambulatorio solidale di Agropoli: Una risposta ai bisogni della Comunità

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.