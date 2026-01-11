Mosorrofa Andidero | Quella cabina elettrica sembra quasi un dispetto contro i bisogni della comunità

Il comitato di quartiere Mosorrofa-Andidero segnala l’insoddisfazione per la posizione di una cabina elettrica, installata al centro dell’area Bufano a Mosorrofa. Dopo due richieste inviate senza risposta al sindaco Giuseppe Falcomatà, si evidenzia come questa collocazione possa compromettere le esigenze della comunità locale. La questione rimane aperta, sottolineando la necessità di un confronto e di soluzioni che tengano conto delle necessità dei residenti.

