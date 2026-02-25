Selvaggia Lucarelli stronca Arisa | Da denuncia ecco la critica durissima verso la cantante

La prima serata del Festival di Sanremo ha acceso il dibattito tra entusiasmo e stroncature, e come spesso accade quando c’è di mezzo Selvaggia Lucarelli, i commenti non sono passati inosservati. Anche senza una presenza fissa al DopoFestival come in passato, la giornalista ha seguito la diretta sui social, intervenendo con osservazioni ironiche e giudizi affilati su cantanti, conduzione e classifica. Tra battute sarcastiche e analisi spietate, nel mirino è finita soprattutto Arisa, protagonista di una delle reazioni più forti della serata. Selvaggia Lucarelli durissima con Arisa: ecco le sue parole pungenti. Dopo la diffusione della classifica provvisoria – che vedeva Arisa tra i nomi più votati – Lucarelli ha scritto senza mezzi termini: « La canzone di Arisa è da denuncia in tutte le sedi competenti, voi siete pazzi ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

Leggi anche:

Fiorello difende Laura Pausini dopo la cover di Due Vite, Selvaggia Lucarelli la stronca: “Mengoni trasformato in un disaster movie”

Selvaggia Lucarelli stronca Martina Colombari: “Manca cuore e anima… sembri un cyborg”