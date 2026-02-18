Selvaggia Lucarelli affonda Bianca Atzei con poche parole | attacco diretto ecco cosa è successo

Selvaggia Lucarelli ha criticato duramente Bianca Atzei dopo aver visto una sua storia su Instagram, causando un acceso scambio tra le due. La giornalista ha risposto con poche frasi, ma molto dirette, mettendo in evidenza alcune scelte della cantante. La polemica si è acceso su una questione legata alla presenza sui social e alle opinioni espresse pubblicamente.

Uno scambio a distanza, poche parole ma dal peso specifico notevole. Selvaggia Lucarelli torna a far discutere dopo aver commentato una storia Instagram pubblicata da Bianca Atzei. La cantante aveva raccontato ai follower di essersi sottoposta a una tac al braccio dopo mesi di dolore culminati con un improvviso blocco dell’arto, invitando tutti a non trascurare i segnali del proprio corpo e a fare prevenzione. Un messaggio apparentemente lineare, che però conteneva un dettaglio capace di accendere la polemica. Selvaggia Lucarelli e la tac supplied di Bianca Atzei: l’affondo. A far sollevare più di un sopracciglio è stato l’hashtag “ supplied ” inserito nel contenuto. 🔗 Leggi su Donnapop.it

