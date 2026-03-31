Sei Nazioni 2026 | Roselli punta su crescita tecnica e apertura

L'inizio ufficiale del Guinness Women’s Six Nations 2026 è stato annunciato con un evento all’Auditorium di Milano, organizzato presso la sede di Vittoria Assicurazioni. La competizione, che coinvolge sei nazioni, ha visto la presentazione delle prime iniziative e delle linee guida per la crescita tecnica e l’apertura del torneo. La manifestazione ha attirato rappresentanti e addetti ai lavori da diverse parti del continente.

Il sipario si è alzato all’Auditorium di Vittoria Assicurazioni di Milano, segnando l’inizio ufficiale del Guinness Women’s Six Nations 2026. L’Italia affronta una sfida imponente: esordire l’11 aprile allo Stade des Alpes di Grenoble contro la Francia, per poi affrontare trasferte in Galway e Cardiff, alternandole con due sfide casalinghe allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro Scozia e Inghilterra. Fabio Roselli ha delineato una strategia basata sulla crescita tecnica piuttosto che sul mero risultato finale. La costruzione della rosa è stata il frutto di un lavoro di selezione condiviso tra lo staff tecnico e le atlete, mirato a trovare l’equilibrio perfetto tra esperienza maturata e potenziale giovanile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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