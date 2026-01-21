il sei nazioni 2026 tutto in diretta su sky sport e now

Il Sei Nazioni 2026 sarà disponibile in diretta su Sky Sport e NOW, con copertura completa del torneo maschile, femminile e Under20. Dal 5 febbraio, gli appassionati potranno seguire oltre 100 ore di trasmissioni, tra partite in diretta e approfondimenti in studio. Un’offerta precisa e completa per seguire tutto l’evento, garantendo un’informazione accurata e puntuale su tutte le categorie del torneo.

Il Sei Nazioni 2026 sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutti i 15 match, quindi anche le 5 partite della Nazionale azzurra (a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma). Sky Sport insieme alla Federugby ha annunciato una copertura editoriale dedicata all'evento di circa cento ore tra eventi live e studi. Ma su Sky dal 6 febbraio in esclusiva sarà possibile seguire anche il Sei Nazioni Under 20 con la gara inaugurale tra Italia e Scozia e il Sei Nazioni Femminile al via l'11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rugby, ufficializzati i 33 convocati azzurri per il Sei Nazioni 2026 su Sky SportLa Federazione Italiana Rugby e Sky Sport hanno annunciato i 33 convocati della nazionale italiana per il Sei Nazioni 2026, che prenderà il via il 5 febbraio a Parigi.

Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyLa Federazione Italiana Rugby (FIR) ha annunciato i 33 giocatori convocati dall’Italia per il Sei Nazioni 2026.

Sei Nazioni 2026, l’Italia all’esame di maturità nel gotha del rugbyScatta il prestigioso Sei Nazioni e l'Italia sogna di ripetere le grandi prestazioni del 2024. Il capitano degli azzurri Lamaro: Ecco quali sono i nostri obiettivi. Sei Nazioni 2026, guida: calendar ... panorama.it

Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyFIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 ... iltempo.it

Il Guinness Sei Nazioni, uno dei tornei di rugby più prestigiosi al mondo, sarà tutto in esclusiva LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW dal 5 febbraio. La squadra capitanata da Michele Lamaro sarà in campo a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma x.com

