Il Sei Nazioni 2026 tutto in diretta su Sky Sport e NOW

Il Sei Nazioni 2026 sarà disponibile in diretta su Sky Sport e NOW, con copertura completa del torneo maschile, femminile e Under20. Dal 5 febbraio, gli appassionati potranno seguire oltre 100 ore di trasmissioni, tra partite in diretta e approfondimenti in studio. Un’offerta precisa e completa per seguire tutto l’evento, garantendo un’informazione accurata e puntuale su tutte le categorie del torneo.

Il Sei Nazioni 2026 sarà trasmesso su Sky Sport e in streaming su NOW. Tutti i 15 match, quindi anche le 5 partite della Nazionale azzurra (a partire da Italia-Scozia del 7 febbraio a Roma). Sky Sport insieme alla Federugby ha annunciato una copertura editoriale dedicata all'evento di circa cento ore tra eventi live e studi.  Ma su Sky dal 6 febbraio in esclusiva sarà possibile seguire anche il Sei Nazioni Under 20 con la gara inaugurale tra Italia e Scozia e il Sei Nazioni Femminile al via l'11 aprile a Parigi con Francia-Italia, per un totale di 45 match complessivi.  🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rugby, ufficializzati i 33 convocati azzurri per il Sei Nazioni 2026 su Sky SportLa Federazione Italiana Rugby e Sky Sport hanno annunciato i 33 convocati della nazionale italiana per il Sei Nazioni 2026, che prenderà il via il 5 febbraio a Parigi.

Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyLa Federazione Italiana Rugby (FIR) ha annunciato i 33 giocatori convocati dall’Italia per il Sei Nazioni 2026.

Argomenti discussi: Sei Nazioni 2026: quando si gioca, dove vederlo in tv e favoriti; Sei Nazioni 2026: programma e orari. Le partite dell’Italia e di tutto il torneo; GUIDA RAPIDA: COME VINCERE AL FANTARUGBY DEL SEI NAZIONI; Rugby Sei Nazioni 2026.

il sei nazioni 2026Sei Nazioni 2026, l’Italia all’esame di maturità nel gotha del rugbyScatta il prestigioso Sei Nazioni e l'Italia sogna di ripetere le grandi prestazioni del 2024. Il capitano degli azzurri Lamaro: Ecco quali sono i nostri obiettivi. Sei Nazioni 2026, guida: calendar ... panorama.it

il sei nazioni 2026Sei Nazioni 2026: annunciati i 33 convocati dell'Italia per il torneo. Partite in diretta su SkyFIR, Federazione Italiana Rugby, e Sky Sport hanno svelato oggi nello Sky Campus di Milano i nomi dei 33 convocati azzurri per l'edizione 2026 ... iltempo.it

