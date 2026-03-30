All’Auditorium di Vittoria Assicurazioni a Milano si è presentata la competizione del Guinness Women’s Six Nations 2026, con l’Italia che inizierà il torneo l’11 aprile nello stadio di Grenoble contro la Francia. Il coach della nazionale femminile di rugby ha dichiarato che il focus sarà sulla prestazione e sulla crescita della squadra durante il campionato.

All’Auditorium di Vittoria Assicurazioni di Milano si è alzato il sipario sul Guinness Women’s Six Nations 2026, torneo che vedrà l’Italia esordire l’11 aprile allo Stade des Alpes di Grenoble contro la Francia. Un cammino articolato che proseguirà con le trasferte di Galway contro l’Irlanda e Cardiff contro il Galles, intervallate dalle due sfide casalinghe allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma contro Scozia e Inghilterra. Un calendario impegnativo, che metterà subito alla prova le ambizioni delle Azzurre. Sulla costruzione del gruppo e sugli equilibri della rosa si è soffermato il commissario tecnico Fabio Roselli, che ha spiegato il lavoro svolto negli ultimi mesi: “Abbiamo scelto, al termine di un lungo lavoro di selezione condiviso con lo staff, una rosa in grado di bilanciare esperienza e gioventù. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby femminile, Sei Nazioni 2026: Roselli “Focus sulla prestazione e sulla crescita”

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