Sedici milioni di crediti non riscossi Il Comune li cancella dal bilancio
Il Comune di Pesaro ha deciso di eliminare dal bilancio 16 milioni di euro di crediti non riscossi. Questi crediti, accumulati nel tempo, non sono stati incassati e ora vengono ufficialmente cancellati dai conti dell’ente. La decisione riguarda crediti che non sono stati recuperati e che, secondo quanto riportato, non saranno più considerati come entrate.
Sedici milioni di euro mai incassati ‘spariscono’ dai conti del Comune di Pesaro. Non sono stati pagati dal 2013 al 2024, e forse non lo saranno mai: sono crediti (soprattutto tributi come Imu, Tari, imposta di soggiorno) che il Comune pensava di incassare ma su cui ormai non può più contare per far funzionare i propri conti. Il dato emerge dal rendiconto 2025, dove compare l’elenco dei crediti stralciati: in totale 16.016.654 euro di somme che negli anni erano stati messe a bilancio come entrate, ma che non sono mai entrati davvero nelle casse pubbliche. Il Comune in sostanza smette di considerarli incassi e li tratta come crediti difficili, se non improbabili: attraversano un intero ciclo amministrativo, i dieci anni di amministrazione guidata da Matteo Ricci, durante i quali quelle somme sono rimaste nei bilanci senza essere riscosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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