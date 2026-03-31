Il Comune di Pesaro ha deciso di eliminare dal bilancio 16 milioni di euro di crediti non riscossi. Questi crediti, accumulati nel tempo, non sono stati incassati e ora vengono ufficialmente cancellati dai conti dell’ente. La decisione riguarda crediti che non sono stati recuperati e che, secondo quanto riportato, non saranno più considerati come entrate.

Sedici milioni di euro mai incassati ‘spariscono’ dai conti del Comune di Pesaro. Non sono stati pagati dal 2013 al 2024, e forse non lo saranno mai: sono crediti (soprattutto tributi come Imu, Tari, imposta di soggiorno) che il Comune pensava di incassare ma su cui ormai non può più contare per far funzionare i propri conti. Il dato emerge dal rendiconto 2025, dove compare l’elenco dei crediti stralciati: in totale 16.016.654 euro di somme che negli anni erano stati messe a bilancio come entrate, ma che non sono mai entrati davvero nelle casse pubbliche. Il Comune in sostanza smette di considerarli incassi e li tratta come crediti difficili, se non improbabili: attraversano un intero ciclo amministrativo, i dieci anni di amministrazione guidata da Matteo Ricci, durante i quali quelle somme sono rimaste nei bilanci senza essere riscosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sedici milioni di crediti non riscossi. Il Comune li cancella dal bilancio

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