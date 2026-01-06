Lotteria Italia | dal 2022 non sono stati riscossi premi per 32 milioni di euro Annullati 50 pacchi di biglietti danneggiati o persi prima della consegna

La Lotteria Italia rappresenta un momento di interesse per molti italiani, con premi ancora da riscattare e numerosi biglietti danneggiati o smarriti. Dal 2022, sono stati lasciati inevasi circa 32 milioni di euro di premi. L’estrazione dei vincitori, trasmessa su Rai 1 durante “Affari Tuoi” alle 20:30, è un appuntamento atteso che potrebbe riservare sorprese ai partecipanti.

C’è attesa per scoprire quali saranno i biglietti vincenti della Lotteria Italia di quest’anno. L’estrazione dei biglietti vincenti viene trasmessa in tv su Rai 1 ad “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino dalle ore 20:30 circa. Secondo i dati elaborati da Agimeg e Agipro News, quest’anno sono stati venduti circa 9,6 milioni di tagliandi. Erano 15 anni che non si registravano numeri così elevati. Ma c’è anche un altro dato curioso. I vincitori hanno 180 giorni di tempo dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale per richiedere la riscossione dei premi. Solitamente la scadenza è nella prima metà di luglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

