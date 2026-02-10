La città di Bologna ha deciso di non investire più 40 milioni di euro per il restyling dello stadio Dall’Ara. La Giunta comunale ha cancellato il finanziamento, lasciando in sospeso il progetto di rinnovamento. Ora si apre un'incertezza sul futuro dell’impianto sportivo.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Niente soldi dal Comune di Bologna per la r istrutturazione dello stadio Dall’Ara: la Giunta comunale ha cancellato l'impegno di spesa di 40 milioni di euro. La delibera approvata oggi. L’ atto che è stato approvato oggi, di fatto, formalizza quanto anticipato nei giorni scorsi dal sindaco Matteo Lepore, che aveva spiegato come il Bologna Fc avesse chiesto più tempo per reperire le risorse necessarie. Quindi, come si può leggere sulla delibera “ Su proposta del Settore Edilizia Pubblica, congiuntamente al Dipartimento Lavori Pubblici Verde e Mobilità. A voti unanimi e palesi, dichiara improcedibile il procedimento in oggetto; pertanto che non si darà corso alla proposta presentata da Bologna Football Club 1909 Spa e Bologna Stadio Spa; che per effetto di quanto stabilito ai punti precedenti si procederà alla cancellazione dell’impegno di spesa e ad adeguare gli strumenti di programmazione, compreso il programma triennale dei lavori pubblici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo stadio Dall’Ara addio? Il Comune di Bologna cancella i 40 milioni per il restyling

Approfondimenti su DallAra Stadio

Il Comune di Bologna ha deciso di fermare i lavori di restyling dello stadio Renato Dall’Ara.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Stadio nuovo a Bologna Se ne riparla dopo 10 anni di attesa… 5/9/25

Ultime notizie su DallAra Stadio

Argomenti discussi: Restyling Dall’Ara, Lepore: I 40 milioni restano sul tavolo, pronti a trovare altri fondi; Bologna, il restyling dello stadio Dall'Ara a fine corsa: il Comune pronto a ritirare il suo finanziamento da 40 milioni; Nuovo stadio Bologna, l'apertura di Lepore che ripassa la palla al club: Pronti a valutare l'ipotesi; Stadio Dall'Ara, è scontro in Consiglio comunale: Un impianto attivo due domeniche al mese è solo un costo.

Comune di Bologna cancella l'impegno di spesa per restyling del Dall'Ara(ANSA) - BOLOGNA, 10 FEB - La Giunta comunale di Bologna ha cancellato l'impegno di spesa di 40 milioni per la ristrutturazione dello stadio Dall'Ara. La delibera approvata oggi formalizza quanto anti ... msn.com

Stadio Dall'Ara, Bologna cancella 40 milioni per il restylingLa Giunta comunale di Bologna ha deliberato la cancellazione dell’impegno di spesa di 40 milioni di euro destinato al restyling dello stadio Dall’Ara. Questa decisione formalizza una scelta già antici ... it.blastingnews.com

Comune di Bologna cancella l'impegno di spesa per restyling del Dall'Ara. La società ha detto di non voler procedere per l'aumento dei costi #ANSA x.com

Al Dall'Ara arriverà una Lazio colpita dagli infortuni: Zaccagni non rientra, allarme in difesa. Ecco la probabile formazione che il Bologna dovrà affrontare. - facebook.com facebook