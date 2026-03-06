L'espansione di Magic: The Gathering dedicata alle Teenage Mutant Ninja Turtles è stata lanciata da Wizards of the Coast. Il set include nuove carte ispirate ai personaggi e ai temi della celebre serie, ampliando così il mondo del gioco di carte. La partnership con le Teenage Mutant Ninja Turtles rappresenta una novità significativa nel panorama delle espansioni di Magic. La distribuzione delle carte è già iniziata nei negozi specializzati e online.

Il lancio dell’espansione dedicata alle Teenage Mutant Ninja Turtles (di cui vi avevamo parlato nell’anteprima dedicata al set )non è soltanto l’ennesima collaborazione commerciale in salsa Universes Beyond. In un panorama pop spesso affollato da rilasci frenetici, il set dedicato alle Tartarughe Ninja emerge per la coerenza della sua offerta, riuscendo a bilanciare la complessità tecnica richiesta dai veterani con una nuova, interessante apertura verso il gioco cooperativo oltre Commander. La sinergia tra meccaniche innovative, valore delle ristampe, varietà dell’offerta e qualità dello sposalizio tra citazionismo e costruzione di meccaniche ludiche coerenti, ha di sicuro trasformato questa collaborazione in uno dei prodotti più solidi dell’anno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Teenage Mutant Ninja Turtles Magic: The Gathering, molto più di un crossover: ecco perché

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2, la Paramount lo vuole prima del previstoParamount ha deciso di anticipare l'uscita di Mutant Mayhem 2, segnando un nuovo passo nella valorizzazione di uno dei marchi pop più longevi.

Batman/Teenage Mutant Ninja Turtles – La trilogia scritta da James Tynion IV in unico volumeGli incontri tra diversi universi narrativi sono ormai comuni sia nel mondo del fumetto che in altri media, ma ogni volta c’è il rischio che possano...

Contenuti utili per approfondire Teenage Mutant Ninja.

Temi più discussi: Programma degli eventi di MTG Arena di Magic: The Gathering® | Teenage Mutant Ninja Turtles; Abbiamo aperto Magic: Tartarughe Ninja e queste carte ci hanno sorpreso; Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate si espande con il DLC di Alopex e un aggiornamento gratis; Più vicini all’uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 nel mondo.

Teenage Mutant Ninja Turtles Magic: The Gathering, molto più di un crossover: ecco perchéIl lancio dell’espansione dedicata alle Teenage Mutant Ninja Turtles (di cui vi avevamo parlato ... msn.com

New TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES Movie Coming Sooner Than ExpectedThe sequel to 2023’s summer hit is one of many projects Paramount and Nickelodeon have embarked upon to bring the Ninja Turtles to a new generation. The duo released a video game with the new art ... movieguide.org

Toy Fair Reveal! Su licenza ufficiale della seria animata Teenage Mutant Ninja Turtles (1987) galleria fotografica per Robo Tokka & Rahzar 2-Pack by NECA - N.E.C.A - facebook.com facebook