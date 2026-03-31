Seconda categoria Marina ko che brucia Tris della Vis Faventia | promozione in tasca

Nel girone M, la Vis Faventia ha conquistato una vittoria per 3-1 contro Borgo Tuliero, assicurandosi un vantaggio di sei punti sul secondo in classifica con sole due giornate rimanenti. Tra i marcatori figura anche Andrea Rodondi. Nel frattempo, la seconda categoria ha visto la squadra Marina uscire sconfitta, lasciando spazio alla promozione della Vis Faventia.

Nel girone M, la Vis Faventia vince 3-1 a Borgo Tuliero, grazie anche al gol di Andrea Rodondi (foto): con 6 punti sul Mezzano a 2 giornate dalla fine, la promozione è vicinissima. Nel girone N, sconfitta del Marina (1-0 a San Colombano) e primo posto sfumato a vantaggio dello Sporting Predappio. 24ª giornata: Girone M: Bagnara-R. Voltanese 2-2, B. Tuliero-Vis Faventia 1-3, Giov. Santerno-Riolese 1-6, Mezzano-Lugo 3-1, P. L. Reda-S. Rocco 0-2, Santagata Sport-Brisighella 1-2, S. Imolese-Vita 2-0. Classifica: Vis Faventia 60; Mezzano 54; Riolese 52; S. Imolese 35; Brisighella, B. Tuliero 34; Giov. Santerno 33; R. Voltanese 32; S. Rocco 30; Lugo, Santagata Sport 28; Vita 24; Bagnara 17; P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Marina, ko che brucia. Tris della Vis Faventia: promozione in tasca Articoli correlati Seconda categoria. Il Marina inciampa a San Zaccaria. Vis Faventia okCon i gol di Karasse Kane e Mattia Zoli (foto) la Vis Faventia vince 2-1 in casa della Giovanili Santerno e si conferma capolista del girone M di... Seconda categoria. Big match al Mezzano. Vis Faventia ora a -3. Marina e Punta okCon i gol di Mbaye e Pirazzoli, il Mezzano di Emiliano Ragazzini (foto) batte 2-0 la capolista del girone M di Seconda, Vis Faventia e si porta a... Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Pronti a far festa in Seconda Categoria: tre le squadre che potrebbero vincere il campionato!; Seconda Cat. B, Atl. Caccamo e R. Platani insieme fino all'ultimo miglio. Scatto play-off Favara, c'è una retrocessione; Tutti i marcatori dalla Promozione alla Seconda Categoria. Prima, blitz con tris del Forlimpopoli in casa del Meldola. Seconda categoria. Marina, ko che brucia. Tris della Vis Faventia: promozione in tascaNel girone M, la Vis Faventia vince 3-1 a Borgo Tuliero, grazie anche al gol di Andrea Rodondi (foto): con 6 punti sul Mezzano a 2 giornate dalla fine, la promozione è vicinissima. Nel girone N, ... sport.quotidiano.net LA #TORRES CALA IL TRIS: SCAVALCATO IL #PERUGIA La Torres di Greco con una tripletta di Di Stefano nei primi 16 minuti si sbarazza del Livorno e vince l’anticipo del sabato al “Vanni Sanna”. 3-1 il risultato finale con rete della bandiera labronica di Di - facebook.com facebook