Seconda categoria Big match al Mezzano Vis Faventia ora a -3 Marina e Punta ok

Al Mezzano si è disputato il big match della seconda categoria, con il team locale che ha battuto 2-0 la capolista del girone M di Seconda. I gol sono stati segnati da Mbaye e Pirazzoli, mentre la Vis Faventia, ora a tre punti di distanza, rimane in testa alla classifica. La gara ha visto la squadra di Emiliano Ragazzini prevalere sui faentini.

Con i gol di Mbaye e Pirazzoli, il Mezzano di Emiliano Ragazzini (foto) batte 2-0 la capolista del girone M di Seconda, Vis Faventia e si porta a soli 3 punti dai faentini che restano al comando. Nel girone N il Marina resta in testa con 4 lunghezza sul Medla. Risultati (20ª giornata). Girone M: Mezzano-Vis Faventia 2-0, Bagnara-San Rocco 1-1, Brisighella-Lugo 2-2, Giov. Santerno-P. L. Reda 3-1, Santagata Sport-Riolese 1-2, Sesto Imolese-Borgo Tuliero 1-2, Vita-Real Voltanese 2-1. Classifica: Vis Faventia 48; Mezzano 45; Riolese 40; Giov. Santerno 29; S. Imolese, B. Tuliero 28; Santagata Sport, Brisighella 27; San Rocco 26; R. Voltanese 25; Lugo 24; Vita 21; Bagnara 15; P.