Seconda categoria Il Marina inciampa a San Zaccaria Vis Faventia ok

Nel match della seconda categoria, il Marina ha subito una sconfitta contro la San Zaccaria, mentre la Vis Faventia ha ottenuto una vittoria per 2-1 sul campo della Giovanili Santerno. I gol della formazione vincente sono stati segnati da Karasse Kane e Mattia Zoli. La Vis Faventia si conferma al vertice del girone M di Seconda categoria.

Con i gol di Karasse Kane e Mattia Zoli (foto) la Vis Faventia vince 2-1 in casa della Giovanili Santerno e si conferma capolista del girone M di Seconda. Cambia la prima nel girone N: il Marina perde 1-0 a San Zaccaria e viene scavalcato dal Predappio che batte 4-3 il Fornace Zarattini. Risultati 22ª giornata. Girone M: Santagata Sport-Lugo 0-0, Bagnara-Riolese 1-3, Borgo Tuliero-S. Rocco 2-1, Giov. Santerno-Vis Faventia 1-2, Mezzano-Real Voltanese 2-1, Sesto Imolese-P. L. Reda 4-3, Vita-Brisighella 0-2. Classifica: Vis Faventia 54; Mezzano 51; Riolese 46; B. Tuliero 34; Giov. Santerno 32; S. Imolese 31; Brisighella 30; R. Voltanese, Lugo, Santagata Sport 28; San Rocco 26; Vita 21; Bagnara 16; P. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Seconda categoria. Il Marina inciampa a San Zaccaria. Vis Faventia ok Articoli correlati Seconda categoria. Big match al Mezzano. Vis Faventia ora a -3. Marina e Punta okCon i gol di Mbaye e Pirazzoli, il Mezzano di Emiliano Ragazzini (foto) batte 2-0 la capolista del girone M di Seconda, Vis Faventia e si porta a... Seconda categoria. Il Marina fa visita al San Zaccaria. Derby tra le cervesiI recuperi hanno cambiato la vetta del girone N di Seconda: il Marina ora solo a +2 sullo Sporting Predappio, capace di battere 2-0 il Carpinello. Approfondimenti e contenuti su San Zaccaria Temi più discussi: Seconda categoria. Il Marina fa visita al San Zaccaria. Derby tra le cervesi; Emiliani firma la rimonta del Faventia. Il Marina va ko; Seconda categoria, le partite di oggi 8 marzo 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; 2a Categoria N - I tabellini della 21a giornata. Seconda categoria. Il Marina fa visita al San Zaccaria. Derby tra le cervesiI recuperi hanno cambiato la vetta del girone N di Seconda: il Marina ora solo a +2 sullo Sporting Predappio, capace di battere 2-0 il Carpinello. La capolista fa visita al San Zaccaria, mentre i ... ilrestodelcarlino.it Seconda categoria. Vis Faventia a forza 7. Il Marina fermato dal San ZaccariaProsegue il testa a testa nel girone M di Seconda tra Mezzano (5-3 alla Real Voltanese) e Vis Faventia, travolgente 7-1 alla Giovanili Santerno anche con una doppietta di Tommaso Emiliani (nella foto) ... ilrestodelcarlino.it Oggi 15 marzo la Chiesa festeggia San Zaccaria, Papa; Santa Luisa de Marillac, cofondatrice delle Figlie della Carità e San Clemente M. Hofbauer, sacerdote redentorista. - facebook.com facebook