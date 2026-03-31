Il Sechseläuten a Zurigo si svolge nel terzo lunedì di aprile, quando le campane della cattedrale Grossmünster suonano sei rintocchi nel tardo pomeriggio. In quel momento, migliaia di persone si radunano in Sechseläutenplatz per assistere a una tradizione particolare che coinvolge l'esplosione di un pupazzo di neve gigante, chiamato Böögg, considerato un segno per prevedere l'inizio dell'estate.

Quando le campane della cattedrale Grossmünster battono sei rintocchi nel tardo pomeriggio del terzo lunedì di aprile, migliaia di persone si radunano in Sechseläutenplatz per assistere a uno degli spettacoli più singolari d’Europa. Un pupazzo di neve alto tre metri e mezzo, chiamato Böögg, attende immobile sulla cima di una catasta di legna alta dieci metri. La sua testa è riempita di esplosivi e il suo destino è segnato: brucerà sotto gli occhi di una folla elettrizzata che scandisce i minuti con il fiato sospeso. Questa è la Sechseläuten, la festa di primavera che da secoli anima Zurigo con un rito antico quanto la città stessa. Dalle corporazioni medievali al corteo contemporaneo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Sechseläuten a Zurigo: quando un pupazzo di neve esplode per prevedere l’estate

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