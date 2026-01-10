Blitz illegale nel campo chiuso per fare un pupazzo di neve | Voglio rispetto li denuncio

Un blitz illegale nel campo chiuso per realizzare un pupazzo di neve ha sollevato preoccupazioni tra i residenti. L’episodio si aggiunge ad altri atti vandalici, come l'esplosione di un bagno pubblico durante le festività natalizie. Questi comportamenti compromettono la sicurezza e il rispetto degli spazi pubblici, spingendo le autorità a intervenire e a chiedere maggiore responsabilità da parte dei cittadini.

Filottrano (Ancona), 10 gennaio 2026 – Non sono bastati i vandali che durante le feste natalizie hanno fatto saltare un bagno pubblico con i petardi. A Filottrano il sindaco Luca Paolorossi adesso ha a che fare con altri giovanissimi che hanno violato la chiusura di un campetto. Il motivo è banale, l’hanno fatto per creare un pupazzo di neve. La denuncia però è scattata. Sindaco che cosa è successo? “Avevo un buon motivo per essere soddisfatto l’altro giorno, avevo pubblicato i risultati di tre ragazzi che fanno sport, che si impegnano e che dimostrano con i fatti cosa significa rispetto delle regole e degli spazi comuni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

