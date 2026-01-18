Una recente immagine di Christoph Schönborn, arcivescovo emerito di Vienna, ha suscitato discussioni tra i membri della Chiesa. Nella foto, il cardinale indossa un pupazzo di neve decorato con le sue insegne ecclesiastiche, attirando l’attenzione e il commento di vari ambienti, incluso il Papa. L’episodio ha generato riflessioni sul rapporto tra tradizione e spontaneità nel contesto ecclesiastico.

Sta facendo molto discutere a Vienna e in tutti gli ambienti ecclesiastici vaticani la foto che immortala il cardinale Christoph Schönborn, Arcivescovo emerito della capitale austriaca, accanto ad un pupazzo di neve rivestito con la sua berretta cardinalizia e la fascia purpurea propria dei membri del Sacro Collegio. Chistoph Maria Michael Hugo Damian Peter Adalbert Schönborn, questo il suo nome completo, discendente da una delle più nobili famiglie austriache, è uno degli ultimi cardinali viventi creati da Giovanni Paolo II. Il porporato, che ha ricevuto nel 1998 quella berretta rossa oggi posta su un fantoccio di neve, è stato per decenni uno dei discepoli prediletti di Joseph Ratzinger, divenuto Sommo Pontefice nel 2005 e considerato uno dei teologi più insigni del Novecento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Arcivescovo emerito Schönborn riveste un pupazzo di neve con le sue insegne. La reazione del Papa

Il pupazzo di neve, un amico con cui superare il dolore

