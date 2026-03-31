L’imprenditrice che ha investito con Transizione 5.0 | Il taglio del governo ci costa 85mila euro mentre arrivano i rincari
Un’imprenditrice coinvolta nel progetto Transizione 5.0 ha commentato che il taglio di 85mila euro deciso dal governo le comporta un costo maggiore a causa dell’aumento dei prezzi di materie prime ed energia. La donna ha definito la situazione “demotivante” e “frustrante” e ha sottolineato come tali difficoltà si presentino in un momento in cui si stanno chiudendo i bilanci aziendali.
Una situazione “demotivante” e “frustrante” che oltretutto capita nei giorni in cui si chiudono i bilanci e si alza il rischio di una raffica di rincari, dalle materie prime ai costi dell’energia. Insomma, ci mancava solo il governo con la nuova giravolta su Transizione 5.0. Anna Paola Cavanna è l’amministratrice unica della Laminati Cavanna, azienda del settore packaging attiva a Calendasco, nel Piacentino, dal 1969. L’impresa, che conta 58 dipendenti ed è specializzata nella laminazione di imballaggi flessibili, compirà 57 anni il 16 aprile e proprio in quei giorni parteciperà alle Giornate del Made in Italy, con il patrocinio del Mimit.... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Articoli correlati
Leggi anche: Dopo il taglio del governo in Puglia il diesel costa meno? Cosa succederà nei prossimi giorni: «Presto nuovi rincari»
Taglio accise, solo il 60% dei distributori ha ridotto i prezzi: il pieno costa ancora 5 euro in più rispetto allo sconto del governoIl conto, alla fine, lo fanno gli automobilisti: circa 5 euro in più a pieno rispetto a quanto prometteva il taglio delle accise.
Aggiornamenti e notizie su L'imprenditrice che ha investito con...
Temi più discussi: Esodati 5.0: sarà una porcata oppure un pasticcio?; A spasso con nonna Bigia in un tempo che non esiste più; La battaglia di Giada, offesa in Facebook per il suo corpo: Canto le curvy girl alla faccia di chi ci odia; Non mi sento bella: Drew Barrymore parla dei cambiamenti associati alla perimenopausa.
Transizione 5.0, imprenditori in allarme. Fabio Storchi (UCID Reggio Emilia): È una iatturaL’intervista di Andrea Cabrini a Fabio Storchi, storico imprenditore a capo dell’ Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti di Reggio Emilia, già presidente di Federmeccanica e fondatore di Comer, presi ... msn.com
Transizione 5.0, imprese tradite sulla via dell’innovazioneLa Transizione 5.0 doveva sostenere investimenti già avviati ma il ridimensionamento delle risorse ha lasciato migliaia di imprese nell’incertezza. Con un terzo degli incentivi promessi. Il problema s ... agendadigitale.eu
Transizione e sicurezza energetica: Difesa Servizi e @GSErinnovabili firmano protocollo d’intesa x.com
Lettera dei produttori della Doc al ministro Pichetto Fratin: condividiamo la transizione ecologica ma vanno considerati anche gli effetti delle opere sul paesaggio - facebook.com facebook