L’imprenditrice che ha investito con Transizione 5.0 | Il taglio del governo ci costa 85mila euro mentre arrivano i rincari

Un’imprenditrice coinvolta nel progetto Transizione 5.0 ha commentato che il taglio di 85mila euro deciso dal governo le comporta un costo maggiore a causa dell’aumento dei prezzi di materie prime ed energia. La donna ha definito la situazione “demotivante” e “frustrante” e ha sottolineato come tali difficoltà si presentino in un momento in cui si stanno chiudendo i bilanci aziendali.