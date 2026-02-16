Messina scuole senza riscaldamento | studenti al freddo e proteste all’orizzonte l’emergenza si estende a più istituti

A Messina, il freddo investe le scuole a causa di un guasto ai sistemi di riscaldamento, lasciando gli studenti al gelo e alimentando le proteste. Il problema si presenta in più istituti, tra cui il liceo Emilio Ainis, dove le aule sono invase da temperature troppo basse per garantire un apprendimento confortevole. La mancanza di riscaldamento si fa sentire in modo evidente, costringendo gli studenti a seguire le lezioni tra pareti fredde e ambienti poco accoglienti.

Messina, studenti al freddo: emergenza riscaldamento al liceo Ainis e allarme per altre scuole. Il liceo Emilio Ainis di Messina è al centro di una crescente preoccupazione per il mancato funzionamento del riscaldamento, che costringe gli studenti a seguire le lezioni in condizioni climatiche proibitive. La situazione ha spinto il presidente della Terza Municipalità a sollecitare un intervento urgente al sindaco e alla direzione generale, mentre la comunità scolastica si organizza per far sentire la propria voce. Il disagio, tuttavia, non è isolato e riguarda anche altri istituti della città. Una lettera al sindaco e un appello dalla Terza Municipalità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Durante le recenti temperature estremamente basse, alcune scuole superiori hanno segnalato problemi con il riscaldamento.

Aversa si confronta con un persistente problema di riscaldamento nelle scuole, una criticità che si trascina da mesi e che ora si presenta in tutta la sua gravità.

