I lavori di efficientamento energetico nelle scuole medie di Bibbiena sono stati ripresi. La notizia è stata comunicata dal sindaco del comune, che ha espresso soddisfazione per la ripresa dei lavori. L’intervento interessa gli edifici scolastici situati nel territorio comunale e riguarda interventi di miglioramento energetico. La ripresa dei lavori era stata interrotta in precedenza, ma ora sono ripresi regolarmente.

Sono ripresi i lavori di efficientamento energetico presso le scuole medie di Bibbiena. Ad annunciarlo è il sindaco di Bibbiena, Filippo Vagnoli, che manifesta grande soddisfazione per la ripartenza dell’intervento.I lavori erano stati avviati nel 2021 e l’impresa appaltatrice aveva operato fino a settembre 2022. Successivamente, a causa di alcune criticità riscontrate dalla stessa ditta e di una conseguente procedura legale, il Comune non aveva potuto affidare immediatamente il proseguimento dei lavori.Il sindaco Filippo Vagnoli sottolinea: “Sono ricominciati i lavori di efficientamento alle scuole medie di Bibbiena, un intervento strategico dal valore di circa 1 milione e mezzo di euro che coinvolge l’intero plesso. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

© Arezzonotizie.it - Scuole medie, ripartiti i lavori

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