Dragusin torna in Serie A l’agente apre le porte al club italiano | Aspettiamo che il Tottenham ci dia il via libera Questa la nuova squadra

Dragusin torna in Serie A, con l’agente che apre le porte al club italiano, aspettando il via libera dal Tottenham. La nuova squadra è ancora da ufficializzare, mentre l’agente conferma il valore del giocatore a 25 milioni e esclude la Fiorentina, preferendo altre destinazioni. La trattativa prosegue con attenzione e senza clamore, nel rispetto delle rispettive strategie di mercato.

Dragusin, l'agente chiama i giallorossi col paragone del gladiatore e boccia la Viola fissando il prezzo a 25 milioni. Il calciomercato invernale si infiamma improvvisamente attorno al nome di Radu Dragusin, roccioso difensore ex bianconero che sembra ormai destinato a un clamoroso ritorno in Serie A. Le dichiarazioni rilasciate dal suo agente, Florian Manea, ai microfoni della Rai hanno tracciato una rotta inequivocabile per il futuro del suo assistito, scartando con decisione alcune piste e aprendo portoni spalancati ad altre. Dragusin alla Roma, le parole dell'agente. Manea ha confermato di essere in attesa di un segnale ufficiale da Londra per sbloccare l'affare.

