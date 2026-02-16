Maltempo scuole chiuse domani 17 Febbraio | l’elenco dei comuni in Italia

Il maltempo ha causato la chiusura delle scuole in diversi comuni italiani domani, 17 febbraio. La Protezione Civile ha emesso un bollettino che segnala condizioni critiche, in particolare sulla costa tirrenica della Calabria, dove si prevedono forti piogge e venti intensi. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno deciso di sospendere le lezioni in molte località della regione. Altre aree del Sud Italia sono interessate da allerte meno severe, ma comunque si prevedono condizioni meteorologiche avverse che hanno portato alla decisione di chiudere le scuole.

Allerta meteo arancione e scuole chiuse in Calabria domani, martedì 17 febbraio, per maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diffuso un bollettino di criticità meteorologica, con allerta arancione sui settori tirrenici della Calabria e allerta gialla in altre quattro regioni. Molti sindaci hanno deciso di firmare ordinanze di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado sul proprio territorio, estendendo in alcuni casi lo stop già previsto anche ieri per fenomeni avversi. Scuole chiuse domani in Calabria: elenco dei comuni. Di seguito l'elenco aggiornato dei comuni che hanno deciso di sospendere le lezioni: Acquappesa.