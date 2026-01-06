Scuole chiuse per maltempo e neve domani mercoledì 7 gennaio | l’elenco dei comuni interessati

Per mercoledì 7 gennaio sono previste chiusure scolastiche in diversi comuni italiani a causa di maltempo e neve. L’elenco comprende zone di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, dove le condizioni meteorologiche hanno reso necessario sospendere le attività didattiche. Di seguito, i dettagli sui comuni interessati e le eventuali indicazioni per studenti e genitori.

L'elenco delle scuole chiuse domani, mercoledì 7 gennaio, per maltempo e neve. Stop alle lezioni in alcuni comuni di Toscana, Marche, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Lazio. Domani diramata allerta arancione e gialla. In aggiornamento.

