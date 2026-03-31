Scuola Sanità Lavoro | Italia sempre più americanizzata

Dagli anni '90, con la scomparsa dei principali partiti politici italiani, si è avviato un processo di ristrutturazione economica che ha portato a numerose liberalizzazioni nei settori della scuola, della sanità e del lavoro. Questo cambiamento ha contribuito a un modello che assomiglia sempre di più a quello statunitense, segnato da un'apertura più ampia al mercato e meno interventi pubblici.

A partire dagli anni ’90, con la fine dei vecchi partiti protagonisti della scena politica italiana, è iniziato lo smembramento della nostra economia e una serie di liberalizzazioni in tutti i settori. Dopo il crollo dell’Unione sovietica, a partire dagli anni ’90 gli Stati Uniti d’America si sono sentiti di diritto padroni assoluti del Mondo. Hanno imposto le proprie politiche con ulteriore prepotenza all’Europa e al Sud America, hanno incluso nella propria orbita i paesi asiatici, hanno invaso militarmente diversi paesi mediorientali. Utilizzando il braccio armato della Nato, ma anche agendo da soli, gli Usa hanno invaso buona parte del Globo, spargendo basi militari un po’ ovunque. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

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