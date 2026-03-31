Il presidente della commissione Smart City di Forza Italia per Roma ha commentato il progetto riguardante sette edifici scolastici nel Municipio Roma V. Ha definito le iniziative degli istituti “green” come uno specchietto per allodole. La sua dichiarazione si concentra su questa proposta, senza approfondire ulteriori dettagli o motivazioni.

Il presidente della commissione Smart City di Forza Italia per Roma, Michel Emi Maritato, ha rilasciato una dichiarazione riguardo al progetto previsto per sette edifici scolastici situati nel Municipio Roma V. Nella sua nota, Maritato afferma: “L’annuncio, come sempre, fu ridondante: ‘Contratto istituzionale di sviluppo’, con tanto di acronimo (Cis), come ogni distopia che si rispetti. Altrettanto faraonica la dotazione di risorse, 200 milioni per attuare in 111 scuole romane la cosiddetta transizione energetica e ambientale.” Critiche sul Progetto e Sulla Sua Implementazione. Maritato continua a esprimere le sue riserve, affermando che si tratta di una di quelle iniziative che fanno rumore, ma che, a distanza di poco più di un anno, si sono rivelate la montagna che ha partorito il topolino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Scuola: Maritato (FI), istituti “green” in Municipio Roma V specchietto per allodole

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