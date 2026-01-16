Roma Mussolini | buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V maritato

Rachele Mussolini ha augurato buon lavoro a Michel Emi Maritato, nominato nuovo coordinatore di Forza Italia nel Municipio V di Roma. La nomina segna un passo importante per il partito nel territorio, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il coinvolgimento locale. Maritato, recentemente incaricato, assumerà un ruolo di coordinamento e rappresentanza, contribuendo alla crescita della sede locale di Forza Italia nel Municipio V.

Rachele Mussolini augura buon lavoro a Michel Emi Maritato, nuovo coordinatore di Forza Italia nel Municipio V. " A nome di Forza Italia Roma faccio i miei auguri di buon lavoro a Michel Emi Maritato, nuovo coordinatore di FI nel Municipio V. Giurista, economista e strenuo difensore dei diritti umani, Michael Emi Maritato è la scelta giusta al momento giusto per continuare l'ottimo lavoro già intrapreso da Alessandro Coricello, il cui impegno per il partito proseguirà nell'ambito del benessere degli animali, tema a me molto caro sul quale avvieremo una stretta e proficua collaborazione. Forza Italia Roma, sotto la sapiente guida del suo segretario Luisa Regimenti, continua il proprio instancabile lavoro a sostegno dei cittadini romani.

