Roma MaritatoFI | Scuole green in V Municipio specchietto per allodole

Il consigliere di Forza Italia nel V Municipio ha commentato i progetti di riqualificazione energetica delle scuole, definendoli “specchietto per allodole”. Maritato ha evidenziato ritardi e inefficienze nelle procedure di realizzazione degli interventi, senza fornire dettagli su eventuali cause o responsabilità specifiche. La questione riguarda le iniziative di miglioramento ambientale degli edifici scolastici della zona.

Michel Emi Maritato denuncia ritardi e inefficienze nella transizione energetica delle scuole del V Municipio. “L’annuncio, come sempre, fu ridondante: “Contratto istituzionale di sviluppo”, con tanto di acronimo (CIS), come ogni distopia che si rispetti. Altrettanto faraonica la dotazione di risorse, 200 milioni per attuare in 111 scuole romane la cosiddetta transizione energetica e ambientale. Una di quelle cose che fanno rumore ma che, a distanza di poco più di un anno, si sono rivelate la montagna che ha partorito il topolino “. Così, Michel Emi Maritato, Presidente della commissione Smart City di Forza Italia per Roma, commenta il progetto previsto per sette edifici scolastici in V Municipio, nel Comune di Roma. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Roma, Maritato(FI): “Scuole “green” in V Municipio specchietto per allodole”

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