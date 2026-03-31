Scritte a firma anarchica contro le divise nell' aula studio | è allarme

A Padova si registrano scritte firmate da gruppi anarchici contro le forze dell'ordine all’interno di un’aula studio. La notizia si aggiunge agli eventi di Roma, dove due militanti anarchici sono rimasti uccisi in un incidente durante la preparazione di un ordigno, e a un'operazione di blocco preventivo contro circa novanta anarchici intenzionati a partecipare a una manifestazione. La situazione è ora sotto stretta sorveglianza.

Tra il 30 e il 31 marzo in via del Portello qualcuno ha imbrattato i muri interni frequentati solitamente da studenti con frasi di astio e Dopo i fatti di Roma con la morte di due militanti anarchici saltati in aria mentre confezionavano un ordigno e il blocco preventivo ad una novantina di anarchici che voleva partecipare ad una manifestazione, anche a Padova è allerta massima. Inquietante episodio di violenza negli spazi dell'aula studio di via del Portello a Padova. Nelle prime ore della giornata odierna 31 marzo sono state rinvenute sui muri scritte oltraggiose contro la Questura, ma più in generale contro le forze dell'ordine. Nelle varie scritte vi è la firma anarchica. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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