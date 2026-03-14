‘Meloni appesa’ | scritte choc di matrice anarchica sui muri di Massa

Nel centro storico di Massa, questa mattina, sono state trovate scritte minatorie sui muri, indirizzate alla presidente del Consiglio. Le frasi, di matrice anarchica, sono state notate da residenti e passanti, generando sconcerto tra la popolazione locale. Le forze dell’ordine stanno verificando la provenienza e il significato delle scritte, mentre le autorità hanno condannato l’accaduto.

MASSA – Choc e indignazione nel centro storico di Massa, dove nella mattinata di oggi (14 marzo) sono apparse pesanti scritte minatorie indirizzate alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Gli imbrattamenti, realizzati con vernice spray di colore rosso sulla parete di un edificio cittadino, riportano la frase Meloni appesa. Poco distante dalla scritta principale, gli autori hanno apposto anche il simbolo del movimento anarchico, anch’esso tracciato con la medesima bomboletta rossa, delineando una firma politica chiara dietro l’atto vandalico. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Digos della questura di Massa, che hanno provveduto a fotografare e repertare ogni dettaglio delle scritte per avviare le indagini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - ‘Meloni appesa’: scritte choc di matrice anarchica sui muri di Massa Articoli correlati «Meloni appesa»: la minaccia che gronda odio e delirio anarchico sui muri di Massa, la firma dei “soliti ignoti” estremisti rossiMinacce di morte e farneticazioni ideologiche tornano a imbrattare le città della Toscana: la denuncia di Alessandro Amorese, la risposta di Fratelli... Studentessa insultata sui muri delle scuole di Ascoli, trovato l’autore delle scritte chocAscoli, 7 gennaio 2026 – E’ stato individuato il presunto autore delle scritte dal contenuto minaccioso, offensivo e sessista, anche con inviti al...