Il ravennate Raffaello Bellavista ospite d' onore al Carnevale di Venezia con uno show dedicato alle Olimpiadi

Raffaello Bellavista, artista ravennate, ha partecipato come ospite principale al Carnevale di Venezia a causa del suo talento riconosciuto. Durante l’evento, ha portato uno spettacolo ispirato alle Olimpiadi, attirando l’attenzione di numerosi spettatori. La sua performance si è svolta sia nel teatro La Fenice che in piazza San Marco, coinvolgendo il pubblico con effetti visivi e coreografie energetic.

L'artista ravennate Raffaello Bellavista è stato ospite d'onore per il gran finale del carnevale di Venezia, sia alla Fenice che in piazza San Marco. L'edizione del carnevale 2026, intitolata "Olympus - Alle origini del gioco", ha celebrato il legame tra arte e sport nel cuore delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. In una città che vive un'atmosfera di festa internazionale, Bellavista, pianista e baritono, insieme ad Alessia Pintossi, soprano, sono stati scelti per rappresentare la musica italiana nei luoghi più iconici della Serenissima. Lunedì, durante le intense giornate delle competizioni olimpiche, le storiche Sale Apollinee del teatro La Fenice hanno ospitato un evento musicale di rilievo.