Aiello del Sabato | screening sanitari gratuiti questo weekend per cardiologia neurologia e altre specialità

Aiello del Sabato offre un’occasione da non perdere questo weekend. L’associazione “Le mani sui cuori” organizza screening sanitari gratuiti, con visite di cardiologia, neurologia e altre specialità. La giornata mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e a facilitare l’accesso alle cure. Chi vuole verificare il proprio stato di salute può approfittare di questa iniziativa senza dover pagare nulla.

Ad Aiello del Sabato, un’ondata di prevenzione sanitaria gratuita si abbatte sulla cittadinanza questo fine settimana, grazie all’impegno dell’associazione di promozione sociale “Le mani sui cuori”. L’iniziativa, che prenderà forma nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026, mira a offrire un accesso facilitato a visite specialistiche fondamentali, colmando una lacuna spesso presente nel sistema sanitario e rispondendo a un bisogno crescente di controlli periodici e tempestivi. La Scuola Secondaria di Primo Grado “I.C. Don Domenico Imbimbo”, in Contrada Salice, si trasformerà in un centro di screening e diagnosi, accogliendo medici e pazienti per due giorni dedicati alla salute e al benessere della comunità.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Sabato della prevenzione oncologica, promosso dall'Asl Avellino, torna con screening gratuiti per mammella e colon retto.

