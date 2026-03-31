Scott Mills il famoso dj licenziato dalla BBC per presunte molestie su un minore

Un noto dj britannico è stato licenziato dalla BBC con l’accusa di aver molestato un minore. La notizia ha suscitato grande attenzione nel settore dei media nel Regno Unito. La BBC ha confermato la scomparsa del professionista dalla programmazione, mentre le autorità hanno avviato un’indagine ufficiale sul caso. La vicenda ha generato numerosi commenti e discussioni pubbliche.

Il mondo dei media britannici è travolto da un nuovo scandalo che coinvolge uno dei volti più noti della radio pubblica. La BBC ha disposto il licenziamento immediato di Scott Mills, storico conduttore di Radio 2, dopo la diffusione di gravi accuse legate a presunti comportamenti personali inappropriati. Una decisione improvvisa che ha scosso l’emittente e acceso il dibattito nel Regno Unito. Leggi anche: Molestie su una bambina di 7 anni, arrestato pastore evangelico Un licenziamento improvviso e senza preavviso. Fino a pochi giorni prima dell’allontanamento, Scott Mills conduceva regolarmente il suo celebre breakfast show, seguito da circa 6,5 milioni di ascoltatori. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Scott Mills, il famoso dj licenziato dalla BBC per presunte molestie su un minore Articoli correlati Terremoto alla BBC: il celebre dj Scott Mills licenziato per presunte molestie su un minoreScott Mills - storico conduttore di BBC - è stato licenziato per presunte molestie su un minore risalenti agli anni '90. Steven Tyler accusato di molestie su minore in un processo che scuote il mondo dello spettacoloIl cantante degli Aerosmith, Steven Tyler, dovrà comparire davanti a un tribunale della California dopo che un giudice ha deciso che le accuse di...