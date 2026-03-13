Milito ha incontrato Giuseppe Marotta presso la sede di viale della Liberazione. L’evento ha rappresentato un momento simbolico che richiama la collaborazione tra il calciatore e l’Inter. La foto dell’incontro testimonia il legame tra Milito e i colori nerazzurri, sottolineando la presenza di un rapporto duraturo e significativo tra i due.

Inter News 24 Milito e l’incontro istituzionale con Giuseppe Marotta nella sede di viale della Liberazione celebrano la storica sinergia tra Avellaneda e Milano. Un post apparso sui canali social ufficiali della Beneamata ha rievocato i fasti del passato glorioso del club meneghino. La foto ritrae Giuseppe Marotta, esperto dirigente e attuale Presidente della società, insieme a Diego Milito, l’attaccante che con la sua storica doppietta nella finale di Madrid del 2010 contro il Bayern Monaco sancì il trionfo europeo del Biscione. L’incontro è avvenuto nella sede di viale della Liberazione, precisamente nella sala trofei dove solitamente vengono accolti i nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Milito e l’incontro con Giuseppe Marotta: il legame indissolubile tra il “Prinsipe” e i colori nerazzurri -FOTO

Articoli correlati

Nico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTONico Paz Inter, i tifosi nerazzurri adesso sognano! Quella foto con Diego Milito e Javier Zanetti fa impazzire tutti – FOTO Mercato Inter, una big di...

Udienza Generale 28 gennaio 2026, Papa Leone XIV: il legame indissolubile tra Sacra Scrittura e TradizionePapa Leone XIV all’Udienza Generale sottolinea che la Sacra Scrittura e la Tradizione sono strettamente congiunte e questa si sviluppa grazie allo...

Una selezione di notizie su Giuseppe Marotta

Inter, Marotta ambasciatore dello sport in oratorio: incontro con Csi MilanoUn legame autentico e profondo quello che unisce il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta al mondo delle piccole società sportive di base e d’oratorio, un'appartenenza che si è rinnovata ed espressa ... sportmediaset.mediaset.it

Sport: Csi Milano, Marotta ambasciatore in oratorio. Ieri l’incontro con 400 allenatori e dirigenti a MilanoUn legame autentico e profondo quello che unisce il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta al mondo delle piccole società sportive di base e d’oratorio, un’appartenenza che si è rinnovata ed ... agensir.it