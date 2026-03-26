Il liceo Empedocle celebra il Dantedì incontro con il linguista Giuseppe Patota

Il liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento organizza un evento in occasione del Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Domani si terrà un incontro culturale con il linguista Giuseppe Patota, volto a approfondire il legame tra Dante e la lingua italiana. L’iniziativa mira a coinvolgere studenti e insegnanti in una riflessione sulla figura del poeta e sulla sua influenza sulla cultura.

Il liceo classico e musicale “Empedocle” di Agrigento celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, con un’iniziativa culturale in programma domani. L’evento, voluto e sostenuto dalla dirigente scolastica Marika Helga Gatto, rappresenta un momento di alto profilo formativo per l’intera comunità scolastica. Protagonista dell’incontro sarà Giuseppe Patota, ordinario di storia della lingua italiana all’università di Siena e tra i più autorevoli studiosi contemporanei della lingua e della letteratura italiana. Il titolo scelto per l’appuntamento, “A tu per tu con la Commedia”, richiama il suo recente volume e sottolinea il carattere dialogico e coinvolgente dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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