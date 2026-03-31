Due inquilini sono stati coinvolti in una lite che è degenerata in un combattimento con coltelli e lamette. L’incidente è culminato con uno dei coinvolti che si è allontanato a piedi lungo la strada. La polizia è intervenuta sul posto per ricostruire la dinamica e verificare eventuali feriti. Allo stato attuale, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’accaduto.

Una lite tra coinquilini degenerata in un violento scontro a colpi di coltello e lamette e finita con una fuga in strada. È quanto avvenuto il 25 giugno 2023 in via Flaminia, all’altezza del bar Manfrini, dove due cittadini egiziani, di 25 e 26 anni, entrambi residenti a Falconara, sono rimasti feriti al termine di una zuffa che ha allarmato i passanti. Per quei fatti entrambi sono ora a processo davanti alla giudice Tiziana Fancello, con l’accusa di lesioni personali aggravate. Il 25enne risponde anche in concorso con altre due persone rimaste ignote. Secondo la ricostruzione dell’accusa, i due condividevano la stessa abitazione, al confine tra Ancona e Falconara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scoppia la lite tra due inquilini a colpi di coltello e lamette

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