L' amore tra due giovani e la faida tra le famiglie scoppia la rissa a colpi di casco | un arresto e 5 denunce

Una rissa tra giovani e famiglie si è scatenata ieri pomeriggio nel cuore di Roma. Due diciottenni, innamorati nonostante le opposizioni, sono stati coinvolti in una colluttazione che ha portato all’arresto di uno di loro e a cinque persone denunciate. La scena si è svolta davanti a testimoni increduli, con calci, pugni e colpi di casco che si sono susseguiti in un clima di grande tensione.

Dopo un primo scontro verbale avvenuto a Ballarò la situazione è presto degenerata. I protagonisti si sono spostati in via Monfenera, trasformando la strada in un ring senza esclusione di colpi. Ad avere la peggio due donne: una è stata ricoverata con il naso rotto mentre l'altra ha riportato una ferita a un orecchio Una storia d'amore tra due diciottenni ostacolata dalle rispettive famiglie che, dopo i primi screzi, si sono affrontati con calci, pugni e colpi di casco. È di un arresto e cinque denunce il bilancio di una rissa, in cui sono state coinvolte una quindicina di persone, scoppiata nel cuore della notte in via Monfenera, alla Filiciuzza, dove i carabinieri sono intervenuti per riportare la calma.🔗 Leggi su Palermotoday.it

A seguito di una violenta rissa tra giovani in piazza Cairoli, Brindisi, e delle relative denunce, la Questura ha emesso tre provvedimenti di Daspo Willy nei confronti di alcuni dei coinvolti, tutti di origine egiziana.

