Lotta al bracconaggio sul litorale adriatico In una trattoria sequestrati 20 chili di pescato

Continuano le operazioni di contrasto al bracconaggio sul litorale adriatico, con particolare attenzione al porto di Otranto. La guardia costiera ha intensificato i controlli notturni, sequestrando 20 chili di pescato proveniente da attività illegali. Queste attività rientrano nelle misure di tutela delle risorse marine e della sostenibilità delle attività di pesca nella regione.

La guardia costiera intensifica i controlli notturni nel porto di Otranto e sul tratto di propria competenza. Sanzioni per circa 7mila euro ai pescatori, ulteriori mille e 500 per un ristoratore di San Foca OTRANTO - Prosegue la lotta al bracconaggio nel porto di Otranto e sul litorale adriatico. La guardia costiera ha infatti intensificato l’attività ispettiva nelle ore notturne per il contrasto alle attività di pesca con l’uso di attrezzi illegali. Oltre al fenomeno della pesca a strappo con ancorotti, i pescatori di frodo spesso non si limitano al rispetto dei cinque chilogrammi di pescato previsti come aliquota massima per la pesca ricreativa.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Leggi anche: Bracconaggio sul lago: sequestrati 120 pesci durante la riproduzione

Leggi anche: Bracconaggio sul Lago di Como: multa di soli 51 euro, sequestrati 120 pesci in piena riproduzione

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Bracconaggio nel Bresciano: 67 denunce e centinaia di sequestri; Bracconaggio in Sila, maxi operazione: rinvenuto esemplare adulto femmina di capriolo · CosenzaChannel.it; Polizia Provinciale di Cosenza, la lotta al bracconaggio non si ferma neanche sotto la neve; Dal cigno ferito alla peste suina: 256 interventi.

Bracconaggio in Sila, maxi operazione: rinvenuto esemplare adulto femmina di caprioloControlli nei boschi innevati e nelle aree protette tra sei comuni del Cosentino. Notizia di reato trasmessa alla Procura di Castrovillari ... cosenzachannel.it

In Italia il bracconaggio minaccia il ritorno dell’ibis eremitaLa morte di due ibis eremita accende i riflettori sulle inadempienze del nostro Paese nella lotta al bracconaggio, soprattutto per quanto riguarda le specie di uccelli più a rischio Avevano appena sup ... msn.com

Bracconaggio, lotta contro la pesca di frodo e la caccia: volpoca uccisa dai pallini sparati con i fucili. Cibin: «Segnalerò chi li accompagna» x.com

- Proiettili e minacce - All'animalista di Porto Tolle che lotta contro il bracconaggio. E' la seconda volta in due mesi, indagano i carabinieri. #portotolle #bracconaggio #carabinieri - facebook.com facebook