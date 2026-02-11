Più sicurezza sul litorale Adriatico | a Lendinuso arriva un presidio della Capitaneria di Porto

A Lendinuso, sulla costa di Torchiarolo, arriva un presidio della Capitaneria di Porto. Un passo importante per garantire più sicurezza ai bagnanti e ai pescatori della zona. L’iniziativa nasce grazie all’intervento dell’Associazione nazionale marinai d’Italia. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle forze dell’ordine sul litorale, soprattutto in vista dell’estate 2026. La nuova sede operativa sarà un punto di riferimento per la tutela del mare e delle persone che frequentano la spiaggia.

TORCHIAROLO – Litorale più sicuro a sud di Brindisi. Grazie all'interessamento dall'Associazione nazionale marinai d'Italia (Anmi), l'estate 2026 vedrà la nascita di una sede operativa della Capitaneria di Porto a Lendinuso, marina di competenza del Comune di Torchiarolo.

