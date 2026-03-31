Lo scorso anno, la mancanza di un leader ha contribuito ai problemi della squadra, che ha subito una crisi da inizio stagione. Quest’anno, l’organico messo a disposizione dal nuovo allenatore è composto da calciatori con un forte carisma, che si sono rivelati fondamentali nelle recenti partite. La squadra punta a risalire la classifica e a riconquistare la promozione, dopo una stagione caratterizzata da difficoltà e sconfitte.

Tempo di lettura: 2 minuti Se lo scorso anno è stata (anche) la mancanza di leader a fare naufragare la barca da gennaio in poi, in questa stagione la rosa allestita da Carli abbonda di calciatori dal carisma da vendere che sono risultati a dir poco decisivi. Se Maita in mezzo al campo è stato la chiave di volte del reparto, in difesa questo ruolo è toccato a Stefano Scognamillo. Un autentico lusso per la C arrivato alla corte della Strega la scorsa estate dopo 5 stagioni al Catanzaro da stropicciarsi gli occhi condite da una promozione in B e due semifinali per accedere in serie A. Il 31enne nato a San Pietroburgo ma trapiantato a Napoli è risultato un autentico valore aggiunto accanto a Saio prima con Auteri e poi con Floro Flores. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scognamillo, lo zar della difesa della Strega pronto a riprendersi la B

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