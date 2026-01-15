Trump e la via della pace | Putin è pronto Kiev no | Lo zar |  Con i paesi europei brutti rapporti Tajani |  Invasione illegittima

Le tensioni tra Russia, Ucraina e l’Europa continuano a influenzare il panorama internazionale. Trump suggerisce una possibile via di pace, mentre Vladimir Putin esprime difficoltà nei rapporti con l’Italia e gli altri Paesi europei. Tajani ribadisce che l’Italia condanna l’invasione dell’Ucraina, sottolineando che non si tratta di un conflitto diretto con Mosca. Questa situazione evidenzia le complesse dinamiche diplomatiche in corso e le sfide per una risoluzione pacifica.

KIEV - Torna a puntare verso il brutto la lancetta del barometro dell’ondivago atteggiamento di Donald Trump nei confronti di Volodymyr Zelensky e di conseguenza va in alto quella con Vladimir Putin. Il tema del contendere è sempre lo stesso: di chi sono le responsabilità della mancata pace tra Russia e Ucraina? È colpa di Zelensky se non si riesce a concludere un accordo, sostiene Trump a pochi giorni dal suo prossimo incontro previsto con il presidente ucraino. In un’intervista alla Reuters, il presidente americano torna a puntare il dito contro Kiev. «Io credo che Putin sia pronto per un accordo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

