Pietrelcina Scocca | Allarme Arpac sul depuratore pronta interrogazione
Pietrelcina, Scocca: “Allarme Arpac sul depuratore, pronta interrogazione” Il recente rapporto Arpac evidenzia criticità nei depuratori del Sannio, con due su tre risultanti non funzionanti o in condizioni preoccupanti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla qualità delle acque e sulla tutela ambientale, rendendo necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza del territorio.
Tempo di lettura: 2 minuti “ Apprendiamo dalla stampa che, secondo i dati Arpac, nel Sannio due depuratori su tre risulterebbero non funzionanti o fortemente critici. Purtroppo, anche Pietrelcina viene citata tra i Comuni con un impianto di depurazione in condizioni problematiche, con riferimenti a parametri fuori norma e persino alla presenza di Escherichia coli, elemento che -se confermato – non può lasciare indifferenti”. È quanto dichiara alla stampa il capogruppo di minoranza di Pietrelcina, Alessio Ermenegildo Scocca, che annuncia la presentazione di una interrogazione al sindaco Mazzone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Pronta un’interrogazione sulla sicurezza urbana: "Polizia locale, organici insufficienti per i servizi"
Leggi anche: Lezione di islam nelle scuole. L’insegnante: “Generazione che ci fa sperare”. Pronta un’interrogazione
"Unisciti a noi in un pellegrinaggio virtuale a Pietrelcina, nella chiesa di Padre Pio, dove il nostro amato santo è cresciuto ai piedi della Madonna della Libera e dove ha celebrato la sua Prima Messa nel 1910. Per tutti voi una preghiera e una benedizione #P - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.