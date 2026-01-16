Pietrelcina Scocca | Allarme Arpac sul depuratore pronta interrogazione

Da anteprima24.it 16 gen 2026

Pietrelcina, Scocca: “Allarme Arpac sul depuratore, pronta interrogazione” Il recente rapporto Arpac evidenzia criticità nei depuratori del Sannio, con due su tre risultanti non funzionanti o in condizioni preoccupanti. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla qualità delle acque e sulla tutela ambientale, rendendo necessario un intervento immediato da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza del territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti “ Apprendiamo dalla stampa che, secondo i dati Arpac, nel Sannio due depuratori su tre risulterebbero non funzionanti o fortemente critici. Purtroppo, anche Pietrelcina viene citata tra i Comuni con un impianto di depurazione in condizioni problematiche, con riferimenti a parametri fuori norma e persino alla presenza di Escherichia coli, elemento che -se confermato – non può lasciare indifferenti”. È quanto dichiara alla stampa il capogruppo di minoranza di Pietrelcina, Alessio Ermenegildo Scocca, che annuncia la presentazione di una interrogazione al sindaco Mazzone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

