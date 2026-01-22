Al Teatro Dalla di Manfredonia va in scena lo spettacolo di danza ‘Pietas’
Al Teatro Dalla di Manfredonia si conclude la stagione di prosa ‘respIRA’ con lo spettacolo di danza ‘Pietas’. L’evento rappresenta l’ultimo appuntamento di un ciclo dedicato alla danza, promosso dal Comune di Manfredonia in collaborazione con Puglia Culture e Bottega degli Apocrifi, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Puglia. Un’occasione per apprezzare una proposta artistica di qualità in un contesto culturale consolidato.
