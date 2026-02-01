Marco D’Agostin, coreografo e performer di 38 anni, torna a Milano con il suo nuovo spettacolo

I l primo ricordo della neve? «Temo sia falsato, influenzato da una foto di me piccolissimo con sci di plastica. Quello di sicuro autentico, invece, è la giornata in cui ho avuto un principio di congelamento alle dita dei piedi in Val di Gares, nelle Dolomiti bellunesi, dove poi mi sarei allenato nel fondo per oltre un decennio. Vivevo con sofferenza quella routine: qualcosa suggeriva già a quel bambino che fosse un altro il suo destino». E infatti Marco D’Agostin – “quel bambino” – a 38 anni è un coreografo-performer internazionalmente affermato. E premiato: ha appena aggiunto alla sua collezione di Ubu – quello 2018 come miglior artista under 35 e quello 2023 per Gli anni, con Marta Ciàppina – quello 2025 al miglior spettacolo di danza per Asteroide. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Marco D’Agostin a 38 anni è un coreografo-performer internazionalmente affermato e racconta Il suo "First Love" (Primo amore) - dal 4 al 15 febbraio al Teatro Studio Melato di Milano

Approfondimenti su Marco D’Agostin

#Teatro-De’-Servi || Al Teatro de’ Servi, dal 3 febbraio, debutta

Sono aperte le candidature per le borse di studio destinate agli studenti del primo liceo, con l’obiettivo di supportare i futuri imprenditori.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Marco D’Agostin

Argomenti discussi: Cesenacultura - Corso di cultura teatrale. Scritture della scena; Il Piccolo Teatro per Milano Cortina 2026 In scena due spettacoli internazionali dedicati alla neve e allo sport; Il teatro per ragazzi sale sul palco: quattro spettacoli in programma; Programmazione speciale al Piccolo Teatro Strehler.

Best Regards . Marco d’Agostino domina la scenaDopo l’apertura di ieri prosegue fino a domenica l’edizione 2024 del Festival dello Spettatore. La nona edizione della rassegna organizzata dalla Rete Teatrale Aretina presieduta da Massimo Ferri che ... lanazione.it

Don Marco D’Agostino: Educare significa fare un passo indietro per permettere ai nostri figli di crescere con libertà e decisioneColloquio con il prete cremonese, educatore e insegnante di scienze bibliche in Seminario, alla vigilia nuovo anno liturgico nella Chiesa. Una riflessione sui femminicidi, su come far arrivare il ... huffingtonpost.it

Napoli: Love at first run! Pronto a correre nel mito La Neapolis Marathon ti aspetta il 18 Ottobre 2026 per farti vivere un’emozione unica tra il blu del mare e la maestosità del Vesuvio. Non è una gara, è pura adrenalina nella città più bella del - facebook.com facebook

Nei giorni di #MilanoCortina2026, fra danza e teatro, autobiografia e racconto, @Marco_DAgostin rende omaggio al suo “primo amore”, lo sci di fondo, e alla più celebre gara di #StefaniaBelmondo. “First Love” 4 - 15 febbraio | Teatro Studio Melato bit.ly/first x.com