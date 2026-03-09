Sci alpino finali di Coppa del mondo | Vinatzer qualificato in gigante e slalom

Nelle finali di Coppa del mondo di sci alpino, le gare di Kranjska Gora hanno portato alla qualificazione di Vinatzer in gigante e slalom. La competizione ha visto alcuni atleti ottenere i pass per Hafjell, mentre altri sono rimasti fuori. La qualificazione riguarda le discipline tecniche, che sono state decisive nel determinare chi si presenterà alle finali.

Le gare tecniche di Kranjska Gora definiscono parte dei qualificati alle finali di Coppa del mondo di Hafjell. Tra gli azzurri Vinatzer presente sia in gigante che in slalom, mentre nelle discipline veloci diversi italiani sono già sicuri del posto. Le gare tecniche maschili disputate a Kranjska Gora hanno delineato il quadro dei partecipanti alle finali di Coppa del mondo di sci alpino, in programma a Hafjell (Norvegia). L'ultimo atto della stagione vedrà il gigante martedì 24 marzo e lo slalom mercoledì 25 marzo. Alle finali prendono parte i primi 25 delle classifiche di specialità, oltre ai campioni olimpici, ai campioni mondiali juniores e agli atleti con oltre 500 punti nella classifica generale.