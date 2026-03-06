Sci alpino Kranjska Gora 2026 | 12 azzurri per gigante e slalom

Per la tappa di Kranjska Gora del 2026, il direttore tecnico ha convocato dodici atleti italiani, tra cui Vinatzer, Della Vite e Borsotti, per le gare di gigante e slalom. La competizione si svolgerà nel fine settimana, con il gigante in programma sabato e lo slalom domenica. L’ultima vittoria italiana sulla pista Podkoren risale al 2008, quando si impose Moelgg.

Il DT Carca convoca Vinatzer, Della Vite, Borsotti e altri nove per il weekend sloveno. Sabato il gigante, domenica lo slalom: l’ultimo successo italiano sulla Podkoren risale al 2008 con Moelgg. Gara in diretta su Rai 2Rai Sport e Eurosport. Dodici azzurri convocati dal direttore tecnico Massimo Carca per il doppio appuntamento di Coppa del Mondo maschile a Kranjska Gora, in Slovenia: sabato il gigante e domenica lo slalom sulla celebre pista Podkoren. I convocati sono Simon Talacci, Filippo Della Vite, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Tommaso Sala, Alex Vinatzer, Tobias Kastlunger, Stefano Pizzato, Edoardo Saracco, Tommaso Saccardi, Corrado Barbera e Matteo Canins. 🔗 Leggi su Sportface.it

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom per le donne

Coppa del Mondo sci alpino Kranjska Gora 2026: programma, orari, tv, streaming. Gigante e slalom sulla Podkoren!

Dove vedere in tv lo sci alpino questo fine settimana: orari Val di Fassa e Kranjska Gora, canali, streamingLa Coppa del Mondo di sci alpino è entrata nel suo ultimo mese. Sarà un fine settimana tra Italia e Slovenia per il Circo Bianco. Infatti le donne saranno ... oasport.it

Sono 12 gli azzurri per Kranjska Gora, con Vinatzer ecco Saracco e Pizzato che ritrovano la CdMCon un pettorale in più sia per il gigante di sabato, sia per lo slalom domenicale con sette elementi al via, l'Italia propone una squadra, la prima senza coach Pini ... neveitalia.it

La Coppa del Mondo maschile torna sulla mitica pista Podkoren di Kranjska Gora Due giorni di grande tecnica con i migliori specialisti del mondo: 7 marzo – Slalom Gigante 8 marzo – Slalom Speciale Curve millimetriche, ritmo altissimo e punti pe - facebook.com facebook