Schianto tra auto sulla Lecco-Bergamo necessario l' intervento dei soccorsi

Un incidente tra due veicoli si è verificato sulla strada Lecco-Bergamo a Calolziocorte, domenica 18 gennaio, intorno alla tarda serata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per gestire la situazione e prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

L'incidente nella tarda serata di domenica a Calolziocorte. Tre persone coinvolte Incidente tra due auto lungo la Lecco-Bergamo a Calolziocorte nella tarda serata di ieri, domenica 18 gennaio. Lo schianto è avvenuto alle ore 23.10 in corso Dante, a poca distanza dal centro città e ha visto coinvolte tre persone che si trovavano a bordo delle due vetture: si tratta di un uomo di 47 anni e dei due giovani di 24 e 25 anni. Ancora in via di ricostruzione l'esatta dinamica dell'accaduto. L'allarme è scattato in codice giallo (media gravità) e la centrale di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - ha subito inviato sul posto due ambulanze, una dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte e l'altra della Croce San Nicolò di Lecco, allertando inoltre i carabinieri del comando di Lecco.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Un incidente stradale si è verificato ieri pomeriggio lungo la Statale 16 nel territorio di Loreto, coinvolgendo due auto e un furgone. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per gestire la situazione e prestare soccorso. L’incidente ha creato disagi al traffico e richiesto l’intervento delle autorità competenti.

