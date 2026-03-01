Incidente tra auto con 4 giovani coinvolti | intervento d' urgenza dei soccorsi

Nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, due auto si sono scontrate lungo via Alcide De Gasperi a Molteno, coinvolgendo quattro giovani. I soccorsi del 118 sono intervenuti rapidamente sul luogo dell’incidente per prestare assistenza ai coinvolti. Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

Un altro incidente con giovani coinvolti lungo le strade lecchesi. Nella notte tra sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo i soccorsi del 118 sono dovuti entrare in azione d'urgenza a seguito di uno schianto che ha coinvolto due auto lungo via Alcide De Gasperi, a Molteno. A bordo delle vetture.