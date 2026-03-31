Schiaffi minacce e un naso rotto | condannato ex compagno violento

Un uomo di 49 anni è stato condannato a un anno e quattro mesi di reclusione con la pena sospesa dal Tribunale di Perugia. La sentenza riguarda un episodio di violenza nei confronti della sua compagna, durante il quale sono stati riportati schiaffi, minacce e un naso rotto. L’accusato era stato accusato di aver perpetrato una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici.

Un anno e quattro mesi di reclusione con pena sospesa. È la condanna inflitta dal giudice del Tribunale penale di Perugia a un italiano di 49 anni, accusato di aver sottoposto la sua compagna a una lunga serie di maltrattamenti fisici e psicologici. Il processo si è celebrato con rito abbreviato. L'uomo, difeso dall'avvocato Saschia Soli, avrebbe creato all'interno delle mura domestiche un clima di terrore, fatto di percosse, insulti, minacce di morte e vessazioni quotidiane. Un "regime di vita penoso e tormentoso", secondo l'accusa, che avrebbe inflitto alla donna "profonde sofferenze e forti umiliazioni", costringendola a vivere in un "perdurante stato di soggezione psicologica". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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